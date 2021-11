Paralisação da saúde: presidente do Sintesac diz que greve pode se estender por tempo indeterminado

Nos preparativos finais para um grande ato na próxima quinta-feira (25), o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, afirma que a paralisação pode se estender.

A afirmativa veio logo após o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) confirmar que os médicos que trabalham para o governo do estado realizam uma paralisação de 12 horas na quinta-feira, e que o ato pode se transformar em greve por tempo indeterminado caso não haja acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

“Toda a saúde pode parar”, diz Adailton ao ContilNet. O motivo é o descumprimento dos acordos firmados em junho, quando uma greve foi deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), e falta de apresentação da contraproposta.

A categoria defende que a continuação ou não da paralisação dependerá da negociação a ser feita com o Estado.

Reivindicações

Dentre os pontos que o Governo já acenou, Adailton afirmou ao site que, na Etapa Alimentação, o governo apresentou proposta de R$ 420, ante R$ 700 pedidos pela categoria.

Já na reposição de perdas referentes aos anos de 2019-2020-2021, Adailton afirma que a contraproposta do Governo acena, apenas, para os anos referência 2020-2021. Os valores percentuais diminuem, portanto, de 22% para 12%, em média.

“Tem, também, a questão do novo PCCR: esse ponto [a categoria] não recebeu resposta do governo”, explica Adailton.