Partido Novo evitará bater em Bolsonaro na pré-campanha para 2022

O Partido Novo aconselhou o cientista político Luiz Felipe D’Ávila a evitar bater no presidente Jair Bolsonaro durante a pré-campanha ao Palácio do Planalto.

Segundo apurou a coluna, a estratégia traçada pela legenda prevê que o cientista político foque os ataques e críticas no ex-presidente Lula, nome do PT para a disputa.

Dirigentes do Novo argumentam que a estratégia visa conquistar eleitores que gostam de Bolsonaro, mas que se mostram abertos a optar por um outro nome à Presidência da República.

A ideia da cúpula do partido é também evitar embates ideológicos dentro do campo da direita, deixando eventuais polêmicas para atual chefe do Planalto.

A orientação é evitar tocar em temas da pauta de costumes, algo caro para os eleitores bolsonaristas, priorizando o debate sobre geração de empregos e atração de investimentos.