Passageiros que estavam em barco onde homem beija criança de seis anos serão ouvidos como testemunhas de inquérito

“Já identificamos todos os ocupantes do barco, todos serão ouvidos, pois estavam no momento da gravação do vídeo e agora serão testemunhas do inquérito. Apuramos que no momento da gravação estavam em uma confraternização, embriagados, o que não justifica o que ocorreu”, disse Eduardo Lucena, delegado responsável pelo caso.

De acordo com a Polícia Civil, o vídeo foi gravado no domingo (21), durante um passeio de barco no rio Paraná (MS). As imagens mostram que o homem beija a criança na boca. Na sequência, olha sorrindo para filmagem e dá outro beijo, desta vez na cabeça da criança, que estava sem a parte de cima da roupa.

Conforme o Supremo Tribunal Federal (STF), “beijo lascivo” em criança pode ser considerado ato libidinoso para fins de tipificação do crime de estupro de vulnerável. Caso a mãe ou os envolvidos sejam julgados com cúmplices, a pena de reclusão varia de 8 a 15 anos.

O homem tinha um relacionamento com a mãe da criança há pouco mais de quatro meses. O delegado responsável pelo caso, apontou que o mesmo não possui antecedentes criminais. Ainda na terça-feira (22) a vítima passou por um laudo pericial, em que foi confirmado que não houve violência física contra a criança.

O g1 entrou em contato com Conselho Tutelar de Itaquiraí, sendo que a menina, junto com outras duas crianças – filha e irmã da mãe que gravou o vídeo – continuam no abrigo por determinação judicial. A avó materna das crianças foi até a delegacia da cidade para mais esclarecimentos sobre o caso, mas não manifestou condição ou vontade de assumir a tutela das crianças.

Investigação