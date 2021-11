Pastor e mais duas pessoas são presas por estupro de menina de 12 anos no interior do AC

Estão presos na Delegacia Geral de Polícia de Acrelândia, município localizado na chamada Ponta do Abunã, no interior do Acre, desde a última sexta-feira (29), um pastor evangélico e outras duas pessoas – todas acusadas de estupro contra uma menina de 12 anos. Os estupros teriam ocorrido, de acordo com a polícia, por pelo menos um ano. Além do religioso, que tinha um relacionamento com a avó da menina, que também foi presa, foi preso ainda o cunhado da mulher.

Os estupros começaram a ocorrer, segundo a polícia, em agosto do ano passado, conforme o delegado Dione Lucas, que investiga o caso. A menina foi estuprada pelo ex-pastor e pelo cunhado da avó de criação. A mulher foi presa acusada de facilitar o crime.

“Uma criança de 12 anos abandonada pela mãe e criada pelo avô e pela esposa dele. Depois o avô separou da mulher e, como a menina era criada desde pequena pela investigada, preferiu ficar com ela porque já tinha mais afinidade”, revelou o delegado.

Ocorre que a avó tinha um relacionamento com um pastor da cidade, que acabou molestando a criança e abrindo caminho para novos abusos por parte do cunhado da avó adotiva da menina. mA suspeita é que a avó de criação tenha facilitado o estupro por parte do ex-pastor.

Depois disso, o delegado contou que a menina disse para o cunhado da avó adotiva, o qual, ao invés de ajuda-la, acabou usando a informação para chantageá-la e também a estuprou.

“Recentemente, ela foi morar com a mãe biológica e o homem que tinha usado de chantagem para estuprar a menina tentou contato e a mãe acabou descobrindo que ela tinha sido estuprada tanto pelo ex-pastor como pelo jovem”, acrescentou.

Feita a denúncia e os três foram presos temporariamente. Os dois homens pela suspeita do estupro e a avó de criação por suspeita de facilitar o crime. A menina passou por exame que comprovou os abusos.

O delegado disse ainda que o ex-pastor negou que tenha abusado da menina. Já o outro teria confessado apenas parcialmente. “Eles perverteram a menina e acredito que violentaram a menina várias vezes. Já foram ouvidos e só foi confirmado parcialmente, mas o pastor negou”, disse o delegado.