PEC que inclui agentes de trânsito no rol da Segurança Pública no AC é aprovada em primeiro turno

Após aprovação na Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 21), de autoria do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), que inclui os agentes de trânsito no rol de responsáveis pela Segurança Pública no Acre foi aprovada por unanimidade no primeiro turno da votação no plenário da Casa do Povo. Agora a PEC precisa ser aprovada em segundo turno.

“Esta PEC faz jus a estes profissionais que labutam diariamente e muitas vezes são humilhados e xingados por fazerem seu trabalho. Além disso, a partir deste momento eles estão aptos a reivindicar seus direitos”, disse Gehlen.

Atualmente, fazem parte dessa lista os policiais federais, os rodoviários federais, os ferroviários federais, os civis, os militares, penais e os bombeiros militares.

Relator da matéria, o deputado Pedro Longo, que já foi presidente do Detran/AC, disse que “como relator, foi uma alegria poder apresentar esse relatório e estou convicto que estamos fazendo justiça”.

O reconhecimento social não vai aumentar o salário dos servidores.

Jenilson Leite (PSB) reafirmou que o reconhecimento engrandece o serviço desenvolvido por estes profissionais. “Um dos principais problema do dia a dia da nossa população é o trânsito, e nosso agentes são quem lidam com os conflitos e hoje são reconhecidos, sendo incorporados ao rol da segurança”, destacou.