Peça sobre história do Acre será transmitida em live nesta terça-feira; saiba onde assistir

Um recorte da peça Afluentes Acreanas, “Conta o Acre do teu olhar, mulher” será transmitido nesta terça-feira, 23, às 17h, no horário local. Com foco na temática na origem do estado do Acre até os dias atuais, a peça traz à tona as histórias do estado, mas são contadas através do olhar feminino e sensível.

“Conta o Acre do teu olhar, mulher é uma live para aproximar todos nós da história do nosso Acre, venham comigo para navegar nas afluentes da história acreana. O olhar feminino atravessando os afluentes do Acre até vocês”, conta Jaqueline Chagas, escritora de Afluentes Acreanas.

A live é um financiamento da Lei Aldir Blanc, através da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), pelo edital Encanta Rio Branco e será transmitida através do perfil do Facebook de Jaqueline.

A escritora decidiu levar a peça para uma transmissão ao vivo, pois a internet permite que ultrapasse as fronteiras do Acre e outras pessoas possam ouvir e conhecer a história do estado. “É uma forma de levar a nossa história através dos olhos de alguém que vive no Acre”, conta.

A peça

A peça Afluentes Acreanas começou a ser escrita em 2018, a partir de conversas e vivências da escritora no interior do Acre com bisavós e avós, mas foi finalizada apenas em 2020. Além disso, a peça recebeu o 3º lugar no Prêmio de Literatura na categoria dramaturgia da Fundação Garibaldi Brasil, através da Lei Aldir Blanc na edição do ano passado.