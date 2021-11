Perda de Eliana deixa público aos prantos e perfil da apresentadora faz homenagem: “Sem acreditar”

Eliana, assim como milhares de artistas, ficaram perplexos com a morte de Marília Mendonça. Sendo assim, ela fez uma homenagem para a cantora assim que soube do trágico acidente aéreo que a matou junto de outras 4 pessoas.

No Instagram, ela mostrou a última vez que Marília Mendonça esteve em seu programa no SBT. Foi durante a pandemia, dessa maneira, o abraço foi através de uma proteção. Os fãs de Eliana se emocionaram com a declaração e fizeram questão de comentar.

“Sem acreditar que vc partiu. Como foi especial este nosso encontro, que abraço forte, carinhoso e acolhedor. Neste domingo vou reviver nossos melhores momentos juntas. Chorei neste dia de alegria e hoje choro de tristeza. Descanse em paz meu amor, vou guardar comigo todo o seu carinho. Meus mais profundos sentimentos a toda a família. Lamento profundamente. Minhas condolências também aos familiares dos que perderam seus entes queridos neste voo. Nem posso imaginar o tamanho desta dor. Senhor conforte estes corações”, disse Eliana.

Marília Mendonça também era muito no SBT, uma vez que, visitou todos os programas possíveis da emissora. Sempre muito carismática, ela chamou a atenção dos telespectadores e ganhou o carinho dos apresentadores. Eliana ficou muito emocionada com a perda.