Perpétua Almeida, autora de projeto que propõe anistia a estudantes, volta a pedir perdão de dívidas com o Fies

A anistia geral e irrestrita de dívidas de estudantes brasileiros em relação ao Fies, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, um programa do Ministério da Educação do Brasil, criado em 1999, destinado a financiar a graduação na educação superior de alunos matriculados em instituições não gratuitas, voltou a ser cobrar na Câmara dos Deputados. A cobrança foi feita pela deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC), que é autora de projeto de lei neste sentido e que está parado na Câmara dos Deputados.

Perpétua Almeida também é autora do PL que suspendeu parcelas do financiamento no ano passado, no auge da pandemia da Covid. Porém, afirma a deputada, o desemprego segue em alta no Brasil e algo precisa ser feito para não prejudicar as pessoas interessadas em alcançar o ensino superior.

“São mais de 20 milhões de desempregados”, disse a deputada. “Tem me tirado o sono quando vejo a agonia e desespero de milhões de brasileiros que fizeram sua faculdade através do Fies, e que tinham uma expectativa enorme de que quando formados, teriam um emprego e poderiam pagar o Fies”, acrescentou.

A deputada disse ter números sobre o assunto. Segundo ela, atualmente são mais de 1 milhão de jovens endividados e sem expectativa de pagar o financiamento. “Se o estudante fez uma faculdade e quer trabalhar em outra área, por exemplo, e precisa fazer um financiamento, não pode porque está com o nome inadimplente. O banco não vai aprovar empréstimos para inadimplentes.

Esta Casa já perdoou dívida de tantos banqueiros e que fecha os olhos para os altos salários, mas não tem coragem de aprovar um projeto que perdoe a dívida dos jovens que fizeram sua faculdade do Fies”, disse a deputada em discurso na tribuna. “É imperativo que o parlamento brasileiro vote a anistia da dívida do Fies. Eu faço um apelo aos colegas parlamentares, eu apresentei esse PL tão logo cheguei nesta Casa”, acrescentou.