Pesquisa mostra Lula liderando e subida de Moro empatando com Ciro

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Genial Investimentos e Quaest Consultoria aponta que o ex-presidente Lula (PT) aparece à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turnos nas eleições presidenciais de 2022. Contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Lula teria 57% dos votos, enquanto o atual mandatário teria 27%, em simulação de segundo turno.

No primeiro turno, a pesquisa abordou dois cenários (com João Doria e Eduardo Leite, ambos do PSDB), e o nome do ex-juiz Sergio Moro, que filiou-se ao Podemos na manhã de hoje, em Brasília,, aparece em terceiro, empatado com Ciro Gomes (PDT), dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A Quaest Consultoria informou que foram realizadas 2.063 entrevistas domiciliares, entre os dias 3 e 6 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Veja como ficam as simulações de primeiro turno com João Dória na disputa:

– Lula (PT) – 48%;

– Jair Bolsonaro (sem partido) – 21%;

– Sergio Moro (Podemos) – 8%;

– Ciro Gomes (PDT) – 6%;

– João Doria (PSDB) – 2%;

– Rodrigo Pacheco (PSD) – 1%;

– Brancos e nulos – 10%;

– Não sabem/Indecisos – 4%.

Cenário 2 (com Eduardo Leite na disputa)

– Lula (PT) – 47%;

– Jair Bolsonaro (sem partido) – 21%;

– Sergio Moro – 8%;

– Ciro Gomes (PDT) – 7%;

– Eduardo Leite (PSDB) – 1%;

– Rodrigo Pacheco (PSD) – 1%;

– Brancos e nulos – 10%;

– Não sabem/Indecisos – 4%.

No segundo turno contra Jair Bolsonaro, Lula teria 57% dos votos, e o atual mandatário, 27%. Na pesquisa anterior, divulgada no início de outubro, Lula tinha 53% dos votos contra 29% de Bolsonaro. Já Moro aparece com 22% das intenções de voto, contra 57% de Lula.

A pesquisa considerou seis cenários de segundo turno, e Lula não registrou menos de 53% das intenções de votos contra nenhum dos possíveis candidatos ao Palácio do Planalto.

Veja os cenários de segundo turno:

– Lula (57%) x Bolsonaro (27%);

– Lula (57%) x Moro (22%);

– Lula (53%) x Ciro Gomes (20%);

– Lula (57%) x Eduardo Leite (14%);

– Lula (58%) x João Doria (13%);

– Lula (59%) x Rodrigo Pacheco (12%)