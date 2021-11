‘Pezão’ celebra vitória rápida, isenta árbitro de culpa e ignora polêmica sobre bônus

Marcos Rogério de Lima foi um dos grandes destaques do UFC Vegas 42. No show realizado no último sábado (13), ‘Pezão’ encarou Ben Rothwell no ‘co-main event’ e não tomou conhecimento do veterano do peso-pesado. O brasileiro precisou de apenas 32 segundos para nocautear o adversário, mas, mesmo com a rapidez do combate, acontecimentos inusitados ocorreram. De qualquer forma, o paulista celebrou o importante triunfo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (veja acima ou clique aqui), ‘Pezão’, que não conseguia emplacar uma sequência de vitórias desde 2014, finalmente, quebrou o tabu. Agora, o brasileiro está embalado pelos triunfos convincentes diante de Maurice Greene e Rothwell e está confiante de que vai ampliar o bom momento na temporada 2022. Apesar do encontro com ‘Big Ben’ ter durado apenas 32 segundos, o paulista pregou respeito ao oponente e explicou que o resultado positivo e impactante só foi possível, porque estudou seu jogo e treinou exaustivamente na ‘American Top Team’, uma das principais equipes de MMA.

“Agora, foi. Cada derrota foi um aprendizado, estou cada vez melhor, evoluindo nos treinos e na vida. Sou um cara veloz, explosivo e estava pronto para lutar os cinco rounds daquele jeito, com potência, mas a mão entrou antes, senti o cheiro de sangue e caí para dentro para terminar a luta. Nunca vi o Rothwell sofrer daquele jeito. Foi uma grande luta, uma grande vitória para mim e estou muito feliz com isso. O que fiz na academia, fiz na hora da luta e deu certo. A luta durou 32 segundos, mas foi complicada. Treinei muito, porque sabia da dureza que tinha pela frente. O Rothwell é mais velho, mas tem um queixo muito duro”, analisou ‘Pezão’.

Naturalmente, quando um lutador consegue vencer seu combate no primeiro round, ainda mais em 32 segundos, se torna um dos principais candidatos a conquistar um dos bônus de ‘performance da noite’ do UFC, porém, dessa vez, ‘Pezão’ não teve sorte. Na coletiva de imprensa pós-show, Dana White anunciou que Andrea Lee e Khaos Williams foram agraciados com tal prêmio. Entretanto, se engana que pensa que o brasileiro lamentou decisão da companhia. O atleta minimizou o episódio, explicou que seu objetivo foi concluído com sucesso e ainda revelou que o próprio cartola lhe procurou após o duelo contra Rothwell para conversar.