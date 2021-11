PL no AC não participa da posse de Bolsonaro, mas celebra filiação e revela ao ContilNet expectativas sobre Mara

Nenhum representante do Partido Liberal (PL) no Acre participou do evento de filiação do presidente Jair Bolsonaro à sigla, que aconteceu na manhã desta terça-feira (30), em Brasília.

A informação foi dada à reportagem do ContilNet pelo presidente estadual do partido, Sérgio Bayum.

Mesmo não participando da cerimônia que contou com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o líder no Acre afirmou que a filiação de Bolsonaro marca o surgimento de boas expectativas.

“Recebemos a filiação do presidente da República no PL com muita satisfação e boas expectativas. Ganhamos mais força”, disse Bayum.

Bolsonaro foi eleito pelo PSL em 2018 e deixou o partido no ano seguinte, após divergências com a cúpula da legenda. Depois de toda a polêmica, ele chegou a articular a criação de um novo partido, a Aliança Pelo Brasil, mas não passou da fase de coleta de assinaturas.

Formação de chapa no Acre em 2022

Quando questionado sobre a formação de chapa majoritário para 2022 no Estado, Bayum disse que o partido se organiza para apoiar o nome da deputada Mara Rocha na disputa pelo governo.

A irmã do vice-governador Major Rocha deve se filiar ao PL em maio do próximo ano, durante a janela partidária – período em que candidatos podem mudar de partido sem risco de perder o mandato .

“Estamos nos organizando para apoiar o nome da deputada Mara Rocha ao governo”, argumentou Sérgio.

O presidente do partido comentou que não há, até o momento, nenhuma discussão sobre o candidato ou candidata ao Senado que será apoiado(a) pelo partido. “Não paramos para definir isso ainda”, finalizou.