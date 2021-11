PM prende integrante do Comando Vermelho escondido

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 27º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prendeu na manhã desta segunda-feira (8/11) um homem acusado de integrar a facção criminosa Comando Vermelho. O criminoso, que estava foragido da Justiça, foi encontrado no Recanto das Emas, Distrito Federal.

O suspeito foi encontrado após alguns policiais que estavam realizando ronda pela cidade desconfiarem do comportamento dele e de outro homem. Ao se aproximarem dos dois, os agentes perceberam que um deles portava um cigarro de maconha. Este, após ter assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por uso e porte de entorpecente, foi liberado.

O outro homem, no entanto, estava muito nervoso, o que chamou ainda mais a atenção dos militares. Durante a abordagem, o individuo recusou-se a informar a verdadeira identidade, e, por isso, foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde tentou enganar os agentes informando dados falsos.

Após identificar o suspeito, a polícia descobriu que constava em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão por diversos crimes como tráfico de drogas, porte de arma de fogo e homicídio triplamente qualificado. Além disso, continha nos registros que ele integra uma célula da facção criminosa Comando Vermelho.

