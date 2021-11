‘Podemos ter uma inundação ainda em dezembro de 2021’, diz Major Falcão sobre cheia no rio Acre

O major Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, falou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (29) que em decorrência do aumento no volume de chuvas, a pasta não descarta a possibilidade de uma possível enchente ainda em dezembro de 2021.

Ainda de acordo com Falcão, a Defesa Civil está realizando o monitoramento da bacia do rio Acre e dos principais afluentes, em especial do riozinho do Rôla, que já registra um grande nível de água.

“Já temos o aumento significativo do rio Acre, foram quase 4 metros de aumento do nível indicando que se pode ter uma inundação em 2022 ou até mesmo no começo de dezembro em 2021”, falou.

Tendo em vista tais possibilidades, o major disse ainda que a Prefeitura de Rio Branco está dando o suporte e que o plano de contingência já está pronto para que, caso haja inundação, as famílias atingidas sejam atendidas.

“Com o que planejamos, 70% das inundações ocorrem em fevereiro. Para esse mês que é crítico nós estaremos preparados com plano de contingencia pronto para atender as possíveis famílias atingidas. Inclusive, a Defesa Civil municipal já está visitando cada bairro em ordem crescente de inundação: Ayrton Senna, Baixada da Habitasa e Seis de Agosto”, pontuou.