Polícia abre investigação sobre cantora que urinou no rosto de fã em festival nos EUA

A verdade é que todo mundo ficou meio perdido depois que Sophia Urista, vocalista da banda Brass Against, urinou na boca de um fã; agora, a polícia da Flórida (EUA) recebeu uma reclamação e vai ter que tentar entender se houve crime ou se foi apenas o mais puro suco de bizarrice.

A primeira reclamação chegou à polícia pelo Facebook. As informações são do Daytona Bech News-Journal, Loudwire e Daily News. Uma pessoa identificada como Nicole Shields contatou a página das autoridades na rede social e foi orientada a fazer um boletim de ocorrência.

A mulher reclamou que sua filha de 16 anos assistia ao evento e queria saber se a polícia podia fazer algo com a cena bizarra e inesperada que foi presenciada. O site Loudwire, especializado em música, confirma que foi feito um B.O. após esse primeiro contato da pessoa indignada.

O site aponta que a cena pode ser enquadrada como ato obsceno pela polícia e que o crime na Flórida pode levar a um ano de prisão ou multa de US$ 1 mil.

Vamos ao contexto: Sophia Urista foi a autora do ‘golden shower’ durante o show da sua banda no festival Welcome to Rockville, na Flórida, na sexta (12). Ela disse algumas vezes que estava apertada para ir ao banheiro e perguntou ao público se alguém se oferecia para levar a urinada na boca. A galera encarou como brincadeira, até que um corajoso foi lá, se deitou e recebeu o banho de chuva dourada – e comemorou depois. Sim, Urista abaixou as calças na frente de todo mundo e fez muito xixi em cenas que você pode ver (por sua conta e risco) no final do texto.