Polícia Civil do Acre participa da “operação Veleur”, que ocorre nas 27 unidades federativas

A Polícia Civil do Acre está atuando ao lado das polícias dos demais 25 estados e do distrito federal na manhã desta quarta-feira (17) numa operação em todo o país que visa cumprir mais mil mandados de prisão e 190 de busca e apreensão nas 27 unidades da federação. Trata-se da “Operação Voleur” ( que quer dizer ladrão, em tradução livre do francês para o português), de repressão a crimes contra o patrimônio, em especial à subtração de aparelhos celulares.

A operação é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) e integra ações policiais desencadeadas em todos os estados para reprimir crimes de roubo, furto, receptação, com cumprimento de prisões e de buscas e apreensões. O acre participa da operação nacional com o emprego de um efetivo de 114 policiais, com 33 viaturas policiais e cumprimento de 33 mandados de prisões e 26 mandados de buscas e apreensões.

De acordo com o delegado Josemar Portes, diretor de Polícia Civil do Acre, foram presas 43 pessoas, apreendeu nove adolescentes, além de de 16 veículos, sete armas de fogo. Também foram recuperados 21 aparelhos de celulares.

A ação é resultado de investigações que vem sendo coordenadas pela Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) em diferentes regiões do estado. Somente no município de Plácido de Castro, que faz fronteira com a Bolívia, o trabalho da Policia Civil conseguiu recuperar sete veículos com restrição de roubo que, de acordo com a investigação, seriam trocados por arma e droga no país vizinho Bolívia para fomentar o crime de trafico de drogas.

O delegado Josemar Portes disse operação demonstra claramente o esforço investigativo das polícias judiciárias na repressão aos crimes que impactam diretamente na sensação de segurança da população. “Essa operação é a demonstração clara de que toda polícia judiciária vem trabalhando para combater a criminalidade e aqui no Acre não seria diferente. O trabalho da Polícia Civil do Acre demonstra compromisso na manutenção da segurança pública, sobretudo no trabalho investigativo desenvolvido para identificar e responsabilizar esses indivíduos que cometem crimes dessa natureza”, afirmou.

O balanço final com os resultados da Operação “Voleur” será divulgado no final da tarde desta quarta-feira. O balanço será feito também de forma nacional.