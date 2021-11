Polícia Civil encontra cabo enrolado na hélice do avião que caiu com Marília Mendonça

Os destroços serão levados para a sede do SERIPA III no decorrer desta semana, informou a Força Aérea Brasileira (FAB).

Inicialmente, a equipe da 5ª Base Regional de Aviação do Estado (BRAVE), da Polícia Militar, daria apoio de helicóptero para içar o motor e deixá-lo em local mais fácil para a remoção, mas foi constatado que a mata densa não permitiria o trabalho por via aérea.

A empresa de guincho resgatou o motor que estava em uma área de mata fechada por volta das 14h. Ele teria se soltado da aeronave logo após a colisão com os fios da torre de transmissão de energia da Cemig. As equipes trabalham em terra na retirada da peça desde o início da manhã desta segunda-feira (8), informou Amadeu.

Os dois motores do avião foram retirados na tarde desta segunda-feira por equipes Cenipa e de uma empresa de guincho particular resgataram. Segundo o dono da empresa, Amadeu Alexandre, os dois motores caíram em locais complexos para a remoção.

Após a retirada, a fuselagem do avião foi levada para um pátio, em Caratinga, de onde será encaminhada para o Rio de Janeiro, onde a perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos deve continuar.

No primeiro momento da operação de retirada, realizada nesse domingo (7), um guindaste ajudou a içar o avião de um ponto ao lado da cachoeira, onde tinha caído, para uma área mais alta do terreno. Na segunda etapa, as asas foram cortadas e algumas partes começaram a ser retiradas.

“A investigação procede com os laudos periciais, com oitivas de eventuais testemunhas, com arrecadação de documentos. É importante ressaltar que a Polícia Civil quer dar uma resposta célere, mas uma resposta célere não significa uma resposta rápida. Uma reposta célere é a resposta mais técnica, no menor tempo possível”, afirmou.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!