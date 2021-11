Polícia Federal destrói 131 balsas no rio Madeira e prende três pessoas com ouro em garimpo ilegal

Pelo menos três pessoas foram presas e 131 balsas apreendidas e destruídas durante operação contra o garimpo ilegal no rio Madeira, no Amazonas, durante o fim de semana. A operação foi realizada pela Polícia Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) e homens das Forças Armadas, Exército e Marinha.

De acordo com a Polícia Federal não houve nenhum registro de violência, uso de força ou disparo de arma de fogo, segundo o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Leandro Almada. Entre sábado e domingo, três pessoas foram conduzidas à delegacia da PF no Amazonas por terem sido encontradas com certa quantidade de ouro.

A operação foi batizada de Uiara, palavra que tem origem na língua tupi e significa “mãe da água”.