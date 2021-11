Polícia Militar prende membro de facção vendendo drogas no interior do Acre

O traficante identificado como Nadson Martins do Nascimento, 25 anos, conhecido no mundo do crime como FOX, foi preso acusado de tráfico de drogas na manhã deste domingo (7), dentro de um apartamento localizado na rua Enoque Gomes Coelho, no bairro Senador Pompeu, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Policiais militares da Força Tática do 7° Batalhão estavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia via COPOM, que um jovem estava usando o seu apartamento para vender drogas no bairro Senador Pompeu.

De posse da informação, a guarnição foi até o local denunciado e realizaram cerco policial. Dois PMs ficaram na porta da frente e um ficou na janela do apartamento na parte de trás. Ao baterem na porta, o suspeito de tráfico de drogas tentou pular pela janela dos fundos, sendo detido pelo policial que estava no local.

FOX foi capturado e levado até a frente da residência, onde foi perguntado se tinha ilícitos dentro do seu apartamento, prontamente o jovem disse que sim e acabou autorizando a entrada dos militares na sua residência onde uma boa quantidade de drogas foi encontrada. Os PMs voltaram a perguntar se havia mais drogas escondidas e o FOX disse que sim e levou a guarnição até um galinheiro onde tinha mais drogas e uma balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes escondidos.

Ao total foram encontrados 12 trouxinhas de cocaína, 36 barrinhas de maconha, R$ 130,00 em espécie, oriundo das vendas das drogas na região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, para a tomada das medidas cabíveis. Na delegacia FOX, confessou que faz parte da facção Comando Vermelho.