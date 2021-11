Polícia Militar pretende endurecer fiscalização no trânsito de Sena Madureira

Em razão do aumento no número de acidentes, a Polícia Militar pretender endurecer o trabalho de fiscalização no trânsito de Sena Madureira. A meta é coibir algumas condutas dos motoristas em desacordo com a lei, dentre as quais: Condução de veículos por pessoas não habilitadas, excesso de velocidade nas vias, moradores sob efeito de bebida alcoólica dirigindo carros ou motocicletas, entre outras.

De acordo com o Tenente Fábio Diniz, até aqui foi feito um trabalho educativo, visando orientar os motoristas, entretanto, não surtiu efeito. “Vínhamos realizando um trabalho de orientação no trânsito, mas infelizmente muitas pessoas ignoram esse trabalho educativo. Com isso, o índice de acidentes tem aumentado. Vamos fazer, de agora em diante, um trabalho mais rigoroso”, destacou.

Sendo assim, quem for abordado nas fiscalizações e não estiver dentro das normas sofrerá as consequências da lei.

Outro ponto que será atacado pela PM diz respeito aos motociclistas que alteram as descargas de seus veículos e produzem um barulho ensurdecedor, perturbando o sossego alheio. Uma vez pegos, eles poderão ter suas motocicletas apreendidas.

No que se refere aos acidentes de trânsito, nesta semana o morador conhecido em Sena Madureira como “Nando da banda Sena” sofreu fratura em uma das pernas ao ser atropelado por uma caminhonete. Segundo consta, Nando dirigia uma motocicleta BIZ, na Avenida Brasil, quando foi colhido pelo carro cujo motorista teria avançado o sinal vermelho.