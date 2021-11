Policiais Civis do Acre participam de curso de redação oficial para aprenderem a redigir documentos

A Academia de Policia (Acadepol) da Polícia Civil do Acre, em parceria com o Departamento de Capacitação da Secretaria de Planejamento, está promovendo um Curso de Redação Oficial, com 16 horas/aulas.

Foram oportunizadas 40 vagas para servidores de diversas secretarias estaduais, 20 dessas vagas foram destinadas para servidores da Policia Civil, sendo que as aulas estão sendo realizadas no laboratório de informática do Centro Universitário Uninorte, o qual cedeu o espaço para o aperfeiçoamento dos servidores públicos.

O curso esta dentro do cronograma de capacitação continuada da Policia Civil que vem sendo prioridade da gestão atual para que a instituição siga com o trabalho de aprimoramento dos policiais civis.