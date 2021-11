Policiais Penais do AC confirmam reunião com Gladson Cameli para apresentar reivindicações: “Esperançosos”

Os policiais penais do Acre estão na expectativa de que o governador Gladson Cameli atenda às reivindicações da classe ainda nesta quarta-feira (24), que consiste no retorno das atividades de banco de horas e visitas familiares, bem como da suspensão do Plano Operacional Padrão (POP) e de outros pontos mais específicos.

Segundo informações do sindicato da categoria, na última terça-feira (23) os policiais penais conseguiram uma rápida conversa com Cameli no evento de anúncio do bônus que serão dados aos professores pelo Governo do Estado, onde o governador confirmou que a assessoria entraria em contato com os profissionais.

“Na ocasião, pedimos ao governador que atendesse nossas reivindicações apresentadas na reunião com seus secretários na última sexta (20), e ele disse: ‘amanhã já tem outro encontro né, vocês também terão a vez de vocês, pois a luta de vocês é justa’”, disse o sindicato.

Ainda de acordo com o sindicato, “conforme última reunião com a equipe de governo e com a palavra do governador no encontro de ontem, hoje (24) terá uma reunião e os Policiais Penais estão esperançosos por algo positivo dentro de suas reivindicações”, destacou.

Dentre as reivindicações, se encaixam também o soldão, a exigência de nível superior para a polícia penal e que os presídios sejam dirigidos por policiais penais. Segundo eles, estas queixas são amparadas pela Lei Orgânica da Polícia Penal do Acre.