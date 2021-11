Policial faz orgia com adolescentes e acaba preso no momento que registrava furto de sua caminhonete

Um policial penal foi preso no domingo (28) acusado de ter relações sexuais com três menores de idade durante o fim de semana. A Polícia Militar desvendou o caso após o acusado ir à delegacia para denunciar um suposto furto de uma Chevrolet S10, no município de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá).

Após investigações, os policiais descobriram que três adolescentes chegaram num posto e pediram para abastecer a caminhonete com diesel, porém, na hora de pagar não tinham dinheiro. Os três adolescentes deixaram um aparelho celular empenhorado no estabelecimento como forma de pagamento.

Horas depois, retornaram a pé até o posto alegando que tinham se confundido quando pediram para abastecer com diesel, sendo que o carro era flex. Os funcionários se irritaram com a situação e acionaram a PM, a equipe policial chegou ao local e fez a apreensão do trio.

Na delegacia, eles contaram para os militares que passaram o sábado (27) fazendo orgia e ingerindo bebida alcoólica com o policial penal. Além disso, informaram que haviam furtado a caminhonete e estavam indo para Cuiabá.

O agente, que até então era vítima, acabou preso. Já os menores foram ouvidos e liberados.

O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.