Por unanimidade, João Paulo Pereira é reeleito presidente do Sindmineral

Reeleito por unanimidade, o empresário João Paulo Pereira seguirá à frente do Sindicato da Indústria de Extração de Areia, Argila e Laterita do Estado do Acre (Sindmineral) pelos próximos quatro anos. A posse da nova diretoria foi realizada na noite da última terça-feira, 23 de novembro, na sede da FIEAC.

Segundo o presidente reeleito, o Sindmineral, que conta com 12 empresas filiadas, tem o importante papel de defender os interesses das indústrias ligadas ao setor de extração mineral não-metálico.

“Apesar da crise provocada pela pandemia, estamos unidos e reagindo com vigor para superar as adversidades que afetam o nosso e demais segmentos. Óbvio que, nesse contexto, o apoio que temos recebido do Sistema FIEAC, do Sebrae e de outras instituições parceiras tem sido primordial para seguirmos em frente”, destacou João Paulo.

O empresário diz que o novo mandato vem em um momento especial para o Sindmineral, tendo em vista que o setor enfrentou recentemente problemas com uma competição desleal de preços, situação que foi revertida com a união do segmento.

“Agora é pensar nos novos desafios. Nossa intenção é dobrar a base sindical ainda no primeiro semestre de 2022, já que muitas empresas que ainda não estão sindicalizadas demonstraram esse interesse. Vem aí um ano político e estamos em sintonia com as propostas da FIEAC. Queremos ser protagonistas do desenvolvimento do estado. Entre várias ações que necessitamos, iremos buscar, por exemplo, melhorias na estrutura de acesso aos areais, inserção no Programa de Compras Governamentais, entre outras demandas importantes para o nosso setor”, enfatizou João Paulo.