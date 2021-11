Porto do Caeté: deputado federal Alan Rick e diretor-presidente do Deracre realizam visita técnica à obra

O deputado federal Alan Rick (Democratas) e o Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, realizaram na manhã de sábado (27), uma visita técnica à obra do porto do Caeté que fica na altura do km 10, da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano. As primeiras ações já foram iniciadas com a meta de implantar esse porto que atenderá centenas de famílias do rio caeté de diversas comunidades que atualmente enfrentam dificuldades na questão do embarque e desembarque. Também acompanharam a visita técnica o presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano e o vereador Elvis Dany, do Democratas de Sena Madureira.

Para a referida obra, o deputado federal Alan Rick destinou 1 milhão de reais e haverá, ainda, uma contrapartida do Governo do Acre que orbita em 700 mil reais, conforme determinação do governador Gladson Cameli.

De acordo com Petrônio Antunes, Diretor-presidente do Deracre, mesmo com a chegada do período chuvoso, a equipe avançará no que for possível. “Já iniciamos a limpeza do local e, dentro em breve, daremos a ordem de serviço para a construção da rampa de acesso. Trata-se de uma obra complexa, entretanto, todos os esforços serão feitos para que tenhamos êxito. Aqui, agradecemos o deputado Alan Rick e o governador Gladson Cameli por esse comprometimento com os ribeirinhos de Sena Madureira”, comentou.

Demonstrando contentamento em razão do avanço desse projeto, o deputado Alan Rick (Democratas), adiantou que a obra contemplará diretamente mais de 500 famílias. “O porto do caeté será uma obra estruturante definitiva, com uma rampa de mais de 90 metros, com escadaria e casa de apoio. Esse é um sonho de mais de 500 famílias de toda a comunidade do caeté. Recentemente estive na comunidade Cuidado e ouvi esse clamor dos moradores. Serão investidos em torno de 1 milhão e 700 mil reais, fruto de minhas emendas e da contrapartida do Governo do Estado. É gratificante poder ajudar mais uma vez a população de Sena Madureira”, enfatizou.

A reivindicação para a implantação do porto do caeté partiu do ex-prefeito Jairo Cassiano que é oriundo da comunidade Iracema, rio Caeté, e levou tal demanda ao deputado Alan Rick. A estimativa do Deracre é que a obra seja entregue até julho do ano que vem.