Porto Velho e Recife terão voo direto a partir de dezembro; viagem vai durar 4h20

Segundo a empresa, o voo da capital de Rondônia até Recife será diário e terá duração de 4h20. A viagem será no avião Airbus A320neo, com capacidade para até 174 passageiros.

A decolagem do aeroporto Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, será sempre às 2h20 (horário local) e o desembarque em Recife vai acontecer às 7h40.

Já o voo de Recife/Porto Velho vai sair diariamente às 22h, com pouso às 1h25.

Quem costuma viajar com frequência de Rondônia para Pernambuco comemorou o início das operações com voo direto. É o caso do pastor Fábio Ramos, morador de Porto Velho.

