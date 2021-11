Prefeita Fernanda Hassem vistoria obras no Ramal do Jarinal

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Obras, em parceria com o Deputado Estadual Daniel Zen realizaram esta semana trabalhos de piçarramento, instalação de bueiros e limpeza no Ramal do Jarinal.

Aproximadamente 20 quilômetros serão contemplados com os serviços, através de Emenda no valor de Cem Mil Reais alocados por Daniel Zen, e contrapartida com recursos próprios do município.

O secretário municipal de Obras, Lima Andrade esteve no local acompanhando de perto os trabalhos.

“Atendendo pedido da Prefeita Fernanda Hassem estamos durante toda essa semana realizando melhorias no Ramal, com apoio do Deputado Daniel Zen”, afirmou.

A Prefeita Fernanda Hassem esteve pessoalmente vistoriando os trabalhos realizados. ” O Ramal do Jarinal está recebendo a nossa equipe e agradecemos ao Deputado Daniel Zen pela parceria, beneficiando muitas famílias através desse trabalho realizado aqui”, finalizou Fernanda Hassem.