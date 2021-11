Prefeito Camilo, de Plácido de Castro, entra para o TOP 5 em enquete do ContilNet; continue votando

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD) entrou para a lista dos cinco prefeitos melhor votados na enquete do ContilNet , que busca eleger o chefe municipal destaque de 2021. Camilo, com 8.37% dos votos, desbancou o prefeito de Epitaciolândia, Delegado Sergio Lopes (PSDB).

