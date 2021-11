Prefeitura de Brasileia inicia entrega de 3.200 kits de alimentação escolar

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, juntamente com a secretária de Educação, Francisca Oliveira, fez a entrega de kits de Alimentação Escolar, para os pais dos alunos matriculados na escola municipal, Valdomiro Ferreira Barroso, localizado no km 19.

Os kits de alimentação escolar foram comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, contém base nutricional elaborada pela nutricionista da prefeitura de Brasiléia, Ildicelia Nascimento, que é a responsável pelo cardápio da merenda escolar.

A previsão do município é distribuir 3.200 kits aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Ainda essa semana, outras escolas também serão contempladas.

A mãe de aluno e também professora da escola, Flávia Nauana Lira, ressalta que essa alimentação vai contribuir para melhorar aprendizagem de crianças que têm menos condições de se alimentar.

“A entrega desses kits de alimentação é muito importante para as famílias, porque temos alunos que faziam suas refeições na escola. Aqui na Valdomiro, ainda estamos com as aulas remotas, e fica difícil para muitas crianças se alimentar bem”, ressaltou.

A secretária municipal de educação, Francisca Oliveira, afirma que todas as crianças matriculadas na rede municipal terão o direito de receber o kit de alimentação escolar.

“Iniciamos essa semana a entrega de 3.200 cestas de alimentos para as famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de ensino. Começamos pelas escolas da zona rural e posteriormente todos os alunos da zona urbana também irão receber”, afirmou.

A prefeita, Fernanda Hassem, falou a respeito da entrega dos kits. “É um momento de alegria, reencontrar os pais, as crianças, e toda equipe da educação. A secretária Francisca junto com nossa equipe, tomou as providências necessárias para garantir que todos os nossos alunos matriculados na rede municipal receberam as cestas básicas, fruto de recursos da merenda escolar, e também as cestas orgânicas, compradas dos nossos agricultores, isso faz com que, chegue na mesa das famílias , uma alimentação de qualidade”, ressaltou.

Estiveram presentes, o gestor da escola Valdomiro Ferreira Barroso, Edson Ferreira, Nutricionista da prefeitura, Ildicelia Nascimento, equipe da Saúde, pais de alunos, e a comunidade.

