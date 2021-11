Prefeitura de Rio Branco inicia reforma na ponte sobre o Rio Judia e pede atenção para evitar acidentes

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou na última segunda-feira, 22, os serviços de reforma da ponte sobre o Rio judia. O encarregado da obra, engenheiro Álvaro Vicente, falou sobre os serviços que estão sendo realizados no local.

“A ponte estava com um problema muito grande na superestrutura que é o assoalho e o roda guia. A situação estava grave. E a gente está com todo material, toda a madeira para refazer e com uma equipe preparada para terminar os serviços em 30 dias”, afirmou o engenheiro.

Ainda de acordo com o Álvaro, o desvio no local é apenas para pedestres e ciclistas. “A RBTrans ficou com a gente aqui ontem ajudando, avisando para a população que o desvio é para ciclistas e pedestres. Moto e carro têm um caminho mais distante, mas seguro. Esse desvio feito no local não aguenta muito peso e por isso pode acontecer algum acidente. Pedimos um pouco de paciência, depois que a ponte estiver boa e segura vai ficar bom para todo mundo. Vamos evitar acidente”, finalizou Vicente.

O diretor-presidente da Emurb, engenheiro José Assis, ressaltou os serviços que estão sendo realizados na ponte. “Se tudo ocorrer como programado a gente estará entregando a ponte totalmente recuperado, com assoalho novo em 30 dias. A gente espera que ano que vem, o prefeito já está se mobilizando junto aos nossos senadores para conseguir uma emenda, a gente construa essa ponte em concreto armado que é o grande sonho da comunidade”, disse o diretor-presidente.