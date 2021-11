Presos orquestram fuga do Complexo Penitenciário de Rio Branco; veja detalhes

Dois presos ainda não identificados fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na noite deste domingo (28).

Segundo informações do presidente do Sindicato do Policiais Penais, Éden Alves Azevedo, os dois presos são do Pavilhão N e são ajudantes na parte da limpeza do presídio. Os presos tem a liberdade para trabalhar e isso facilitou a fuga dos apenados.

Ainda segundo o presidente, a dupla aguardou a noite chegar e se escondeu na parte externa no presídio. Eles rastejaram até a guarita onde estavam policiais militares de guarda, jogaram uma tereza (corda feita com lençóis) e conseguiram passar por cima da muralha. Os presos tiveram acesso ao antigo presídio feminino e nesse momento estão em uma área de mata, segundo Azevedo.

A Polícia Militar foi acionada e juntamente com as forças de segurança está na região realizando buscas na tentativa de encontrar os criminosos fugitivos.