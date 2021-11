PRF não registra acidentes no Acre durante feriadão, mas apreende 55 quilos de droga na BR-317

Não houve acidentes com vítimas nas rodovias do Acre durante o último feriado, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado. Nas duas rodovias que cortam o Estado, a BR-317, que vai de Rio Branco a Assis Brasil, no Alto Acre, e a BR-364, de Rio Branco a Mâncio Lima, no Juruá, controladas pela PRF, o tráfego de veículos foi sem foi sem alteração, segundo o balanço da “Operação Finados”.

A operação foi iniciada no dia 25 de outubro e encerrada à meia noite do dia 2.

A única alteração, segundo a própria PRF, nem foi de natureza de trânsito. Foi uma apreensão de drogas, ocorrida ainda na terça-feira (25 de outubro), na BR-317, quando a PRF apreendeu 55 quilos de drogas, sendo 27 quilos de pasta base de cocaína e 28 quilos de cloridrato de cocaína, que estavam sendo transportados por um homem que saia de Brasiléia com destino a Goiânia.

De acordo com a PREF, o homem estava na BR-364 quando o motorista de um carro apresentou nervosismo. Os policiais desconfiaram e ao abordarem o homem, confirmara o tráfico. O homem foi preso.