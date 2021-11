PRF publica lista de aprovados para curso de formação; veja nomes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou a lista dos candidatos com a matrícula homologada no curso de formação profissional, referente ao concurso público para o cargo de policial rodoviário. O resultado consta no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (12/11).

O candidato com o pedido de final de fila deferido terá o direito de ser convocado durante o prazo de validade do certame. A medida está condicionada à autorização para o preenchimento de novas vagas. Além da remuneração inicial de R$ 9.899,88, o servidor conta com outros benefícios, como adicional por tempo de serviço, afastamento para casamento, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde, gratificação por desgaste físico e mental, gratificação por atividade de risco, gratificação por operações especiais, auxílio-natalidade e pré-escolar e licença-prêmio por assiduidade.

