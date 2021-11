Procurado pela Interpol, equatoriano é preso em MS após manter filho e companheira em cárcere privado

A vítima disse aos policiais que o homem ameaçava matar ela e a criança caso eles pedissem socorro. No momento da prisão, o suspeito estava sem documentos. Os policiais foram até o hostel onde o casal estava hospedado para buscar a documentação e lá encontraram o menino de 9 anos, filho de Gabriel, que ficou sob os cuidados do conselho tutelar.

Segundo a Polícia Civil, um parente do suspeito está vindo do Equador para cuidar do garoto, já que a criança não tem parentesco com a companheira do homem. Após ser preso, Moya foi levado até a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e o caso foi enquadrado como violência doméstica. A investigação será conduzida pela Delegacia da Mulher do município.