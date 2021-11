Procurado por corrupção, Marco Polo del Nero posa ao lado da amada

Apesar das denúncias e dos problemas com a Justiça, o ex-presidente da CBF Marco Polo Del Nero parece estar curtindo as delícias do amor. O cartola, que chegou banido do futebol por corrupção, apareceu ao lado de seu namorada, a atriz Clara Brasil, em um clique no Instagram da ex-Globo.

“Meu love!!!”, escreveu a atriz de 30 anos na legenda da publicação, que deixou os comentários do post restritos para alguns de seus 322 mil seguidores. Esta é a primeira vez que os pombinhos aparecem em uma foto publicamente, apesar de se relacionarem desde 2019. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Brasil (@clarabrasiloficial) Com problemas judiciais desde 2015, quando o Departamento de Justiça dos EUA incluiu seu nome entre os indiciados do escândalo “Fifagate”, Marco Polo Del Nero é procurado por autoridades estadunidenses e tem medo de deixar o Brasil com medo de ser preso, como aconteceu com José Maria Marin, seu antecessor na presidência da maior entidade do futebol brasileiro. A Fifa chegou a acusar o ex-presidente da CBF de receber um total de R$ 6,5 milhões em propina para negociar direitos de transmissões de alguns campeonatos, como a Copa do Brasil, Libertadores e Copa América. Após ser banido em 2018 pela Fifa, Marco Polo del Nero teve sua pena reduzida para 20 anos em setembro deste ano. Ele poderá voltar ao futebol em 2037, quando terá 96 anos. O cartola segue negando as acusações, mantém uma vida discreta e, pelo clique ao lado da amada, parece estar curtindo a vida apesar de tudo.