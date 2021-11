Propaganda no SBT atrapalha gol do Palmeiras na final da Libertadores

Uma propaganda atrapalhou a transmissão do SBT na hora do gol de Raphael Veiga na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, na tarde deste sábado. O comercial apareceu exatamente no momento em que o jogador palmeirense chutava a bola para o fundo das redes.

O Palmeiras é o atual campeão e saiu na frente após boa jogada organizada por Mayke aos seis minutos do primeiro tempo, mas pegou a transmissão do canal desprevenida, já que a propaganda de um anunciante estava sendo feita justamente na hora do gol.