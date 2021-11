PSDB expõe divisão em prévias neste domingo para escolha do candidato do partido a presidente

“As pessoas se acostumam com a incorporação de poder. O PSDB transferiu um poder concentrado, desde a sua fundação — em poucos — e pulverizou esse modelo de decisão para todo o conjunto do partido. Isso não terá mais volta”, disse.

Tucanos afirmam que historicamente a legenda costuma ter mais de um postulante – como em 2010, com Aécio Neves e José Serra. No entanto, em nenhuma das ocasiões anteriores a escolha teve de ser definida no voto.

“As pessoas falam muito em divisão, em disputa, como se eleição fosse distribuição de beijos e abraços. Eleição é disputa. É assim com os democratas e os republicanos na maior democracia do Ocidente [os Estados Unidos], não vai deixar de ser assim conosco”, afirmou Bruno Araújo.

“Acho que hoje não tem favorito. O Arthur, claramente, teve uma presença nas prévias para afirmar certas questões, como a da Amazônia e da sustentabilidade. De outro lado, o Leite e o Doria estão numa disputa mais acentuada. Acho difícil, neste momento, prever o resultado — o que dá ainda mais motivação às tropas, aos filiados, de se posicionarem, tentar ganhar voto. Por isso venho dizendo que as prévias serão quentes – no bom sentido e para o debate”, afirmou o senador José Anibal (PSDB-SP), coordenador da Comissão de Prévias.

Em 2018, após a derrota de Geraldo Alckmin ( quarto colocado no primeiro turno ), tanto Doria quanto Leite apoiaram Bolsonaro no segundo turno.

No início da gestão, os tucanos adotaram posição de independência em relação ao governo. Após os atos com ameaças golpistas em 7 de Setembro, o partido anunciou que migraria para a oposição . Na prática, porém, ainda há parlamentares da legenda alinhados ao Planalto.

“As divergências existem. Tem gente que acha que deve jogar para debaixo do tapete. Aí parece que está tudo calmo, aquela anestesia geral. É uma falsa solução. Democracia é vida, é uma forma de tratar divergência. As diferenças existem, as divergências existem, mas você pode ou jogar para debaixo do tapete e fingir que não existe ou explicitar, botar à luz do dia e debater – como foi feito”, afirmou Marcus Pestana, coordenador das prévias.

