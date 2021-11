PSDB retomará votação das prévias presidenciais neste sábado (27/11)

O PSDB anunciou nesta sexta-feira (26/11) que retomará as prévias para escolha do seu candidato à Presidência da República no sábado (27/11).

A legenda suspendeu a votação no último domingo após uma pane no aplicativo utilizado para registrar os votos dos filiados. Segundo o presidente do partido, Bruno Araújo, a empresa que fará a operação do sistema é a BeeVote.

A votação será realizada das 8h às 17h. A previsão é que o resultado seja divulgado por volta das 20h deste sábado.

“Logo em seguida, iniciaremos o processo de apuração com os votos acolhidos pela justiça eleitoral, pelo aplicativo da Faurgs e pela eleição de amanhã”, disse.

