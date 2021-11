PTB Acre inaugura nova sede nesta sexta-feira e define apoios para 2022: Marcia Bittar e Gladson Cameli

A nova sede do Partido Trabalhista Brasileiro no Acre, o PTB, será inaugurada nesta sexta-feira (5), em rio Branco. Situada na Travessa Capitão Ciríaco, nº 111, bairro Bosque, o debute do espaço está marcado para ocorrer a partir das 19h.

Para a solenidade de inauguração, são esperadas diversas autoridades políticas do Estado, como o senador Marcio Bittar e gestores do 1º escalão do governo Gladson.

A presidente do partido no estado, a publicitária Charlene Lima, disse ao ContilNet que o partido trabalha forte para fazer bonito também nas eleições do ano que vem. “Nós estamos trabalhando para montagem das chapas para deputados. Já montamos uma chapa própria para deputado estadual em 2018, que na época ainda podia coligar, mas nós optamos por não coligar e montamos nossa chapa própria. Já temos experiência nesse formato. Pra deputado federal é difícil mas não é impossível, já estamos conversando com alguns nomes”, garantiu.

Quando o assunto é o apoio do partido para a disputa majoritária, a presidente já tem os nomes que a sigla vai apoiar na ponta da língua. “Nossa pré-candidata ao Senado é a Marcia Bittar, pois compomos o grupo de 10 partidos que estão unidos em torno de um mesmo projeto. Para Governo, não abrimos mão de apoiar a reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas)”, concluiu.