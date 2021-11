Quadrilha que tinha navio para transportar cocaína é presa pela PF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18/11), a Operação Calvary com o objetivo de desarticular organização criminosa acusada de tráfico internacional de cocaína, com atuação em diversos atos de lavagem de dinheiro.

Pelo menos 150 policiais federais e oito servidores da Receita Federal participam da ação. A PF conta ainda com a colaboração com a Europol. Ao todo, são cumpridos 36 mandados de busca e apreensão, seis de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e sete de interdição de atividade econômica nos seguintes estados: São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal de São Paulo (SP) e ainda preveem o sequestro de 28 imóveis, localizados em quatro estados, diversos veículos, incluindo carros avaliados em mais de R$ 600 mil, e valores custodiados em contas bancárias de 53 pessoas físicas e jurídicas, algumas abertas em Portugal e na Bélgica.

Também foi determinado o sequestro de um navio de longo curso – que pertence ao grupo criminoso investigado e seria utilizado no transporte de cocaína –, bem como a interdição da atividade de uma rede de postos de combustível na Bahia. Ao todo, estima-se que os bens apreendidos e sequestrados durante a diligência superam R$ 50 milhões.

