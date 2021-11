Qual era o valor da fortuna de Marília Mendonça?

O Brasil ficou em choque com a morte trágica e precoce de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo. Considerada um dos maiores nomes da música sertaneja, a Rainha da Sofrência deixa uma fortuna milionária. As informações são do site Jornal da Chapada.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!