Quem é Txai Suruí, indígena e única brasileira que discursou na COP26

“Aqui onde eu sou real ainda invadem nossas terras, atacam nossos direitos, ameaçam nossas vidas, envenenam nossa água e destroem nossa floresta”, escreveu em sua conta no Instagram em 9 de agosto.

Em 2019, Txai foi apresentar trabalho acadêmico no Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot), uma das principais competições de júri simulado do mundo.

Na opinião da ativista, os povos indígenas sempre estiveram na linha de frente da emergência climática com “ideias para adiar o fim do mundo”.

Aos seus seguidores, Txai sempre gostou de mostrar sua relação de harmonia e amor com os animais da floresta.