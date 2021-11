Quem eram as 4 vítimas que estavam com Marília Mendonça na queda do avião

Na tarde desta última sexta-feira (5), morreu a cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e mais quatro pessoas em uma queda de avião que aconteceu no interior de Minas Gerais. O Brasil viveu um dia de luto, no qual os brasileiros perderam um grande ícone da música no auge da carreira e que tinha uma legião de fãs.

Além da cantora sertaneja, estavam na aeronave o piloto Geraldo Martins de Medeiros, o copiloto Tarciso Pessoa Viana, o tio e assessor dela, Abiceli Silveira Dias Filho e o produtor, Henrique Bahia.

Vítimas que estavam com Marília Mendonça

O piloto da artista morava em Brasília, no Distrito Federal, sendo natural da cidade de Floriano, no Piauí. O profissional era casado e deixa a esposa e dois filhos.

O copiloto tinha 37 anos, natural do município de Samambaia, no Distrito Federa. Ele deixa a esposa, um filho de 21 anos e uma filha de 5. Martha, esposa de Tarciso, está grávida de 7 meses.

Abiceli era assessor e tio da artista. Ele se tornou pai pela segunda vez há cerca de cinco meses. Recentemente ele fez postagens com a pequena Laura e sua esposa fez uma publicação comemorando 4 anos de casados.

O produtor Henrique Bonfim Ribeiro nasceu e cresceu em Salvador, capital da Bahia. Ele tinha uma carreira de sucesso no meio musical e influente nas redes sociais. Ele também tinha trabalhado como produtor de Cristiano Araújo, morto em um acidente automobilístico no ano de 2015.

Morte de Marília Mendonça e mais 4 vítimas

Os cinco passageiros que morreram estavam na aeronave que caiu por volta das 15h. A queda do avião aconteceu em uma área rural de Piedade de Caratinga, distante 309 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira. Os primeiros apontamentos é que a aeronave teria batido em um cabo de distribuição de energia.