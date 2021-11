Quem são as outras vítimas do acidente de avião com Marília Mendonça

O piloto do avião era Geraldo Martins de Medeiros Júnior. Natural de Floriano, Sul do Piauí, ele morava em Brasília (DF). Ele deixa a esposa e dois filhos.

Na publicação mais recente em uma rede social, de outubro de 2021, Alcieli comemorava os quatro anos de relacionamento com a sua esposa. A foto também mostrava a filha do casal, nascida em maio.

Uma das vítimas no acidente com avião, Henrique Ribeiro era produtor geral de Marília Mendonça — Foto: Redes Sociais

No último domingo (31), ele usou as redes sociais para comemorar o retorno ao trabalho após a pandemia. “Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Estamos de volta!!!!”, publicou.

Nesta sexta-feira (5), o produtor publicou um vídeo nas redes sociais momentos antes de embarcar no avião com Marília.

Antes de trabalhar com Marília, Henrique foi produtor de Cristiano Araújo, cantor sertanejo que morreu após acidente de carro em 2015. Henrique acompanhava Cristiano na ocasião, mas estava no ônibus com a banda.

Produtor geral da artista, Henrique Ribeiro era de Salvador e havia se mudado para Goiânia há mais de dez anos. Ele deixa um filho, que morava com a mãe em Minas Gerais. De acordo com familiares, o produtor e a cantora eram muito amigos.

A aeronave levava o produtor e o tio de Marília, além do piloto e copiloto. Veja quem são as vítimas do acidente:

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!