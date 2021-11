Quem são e quanto ganham os membros da Academia Brasileira de Letras

Reprodução Academia Brasileira de Letras

Recentemente, a atriz Fernanda Montenegro e o músico Gilberto Gil foram eleitos para serem os mais novos imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL). A atriz e o músico foram eleitos, respectivamente, para as cadeiras 17 e 20, com votação expressiva. Os dois devem assumir os postos apenas em março de 2022. Você sabe qual a função da ABL e quanto ganham os membros dessa instituição? O iG vai te contar agora:

O que é e qual a função da Academia Brasileira de Letras?

A Academia Brasileira de Letras tem a função de zelar pela língua e literatura do idioma. Já os critérios para se tornar um imortal têm a ver com a fundação da própria ABL, que copia o modelo da Academia francesa. Ela elege membros também por sua notoriedade em outras áreas da cultura, não necessariamente apenas pessoas que tenham relação com o estudo do idioma.

A ABL é uma instituição cultural e foi inaugurada no dia 20 de julho de 1897. Sua sede fica no Rio de Janeiro. Segundo o site da instituição, a ABL tem 40 membros efetivos e perpétuos, e 20 sócios correspondentes estrangeiros.

Quem são os membros e quanto ganham?

Segundo o portal UOL, Fernanda Monstenegro e Gilberto Gil, além dos outros imortais, podem ganhar mais R$ 10 mil por mês. Os membros da ABL se reúnem duas vezes por semana, mas, por conta da pandemia, os encontros foram suspensos e hoje acontececem online. Cada imortal recebe R$ 3 mil por mês e mais alguns “cachês” pela presença semanal nos encontros. Quem vai ao chá da terça-feira ganha R$ 800. O comparecimento à reunião de quinta garante mais R$ 1.000.

Sendo assim, um membro que compareça a todas as reuniões da ABL em um mês pode acumular R$ 10.200 no total. Além das reuniões, os membros também participam de debates e palestras sobre temas que tenham relação com o fomento da literatura e língua portuguesa, além das artes.