Quem será? Petecão revela que membro do Governo Gladson será seu deputado federal: “Se Deus quiser”

Dada na última sexta-feira (19), a entrevista do senador Sérgio Petecão ao ContilNet continua dando o que falar nos bastidores da política acreana. Ao site, o senador revelou nomes que fazem parte da chapa montada pelo Partido Social Democrático no Acre (PSD-AC) para as próximas eleições – chapa essa que o traz como pré-candidato ao Governo do Estado.

Para o casting de deputados federais, o senador confessou que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, faz parte de seus planos – e que acredita, inclusive, que será um dos mais bem votados do Acre.

Henrique Afonso, grande liderança no Juruá, também concorrerá a uma vaga na Câmara Federal. “Muitas pessoas disseram por aí que ele estava de mudança [trocando de partido]. Ele está muito feliz e vai abrilhantar a chapa do PSD ano que vem”, diz o senador.

Mas o maior frisson foi quando Petecão disse existir conversas com um membro do Governo do Acre para sua chapa na Câmara Federal. “Tem um nome que não posso falar […] está dentro do Governo! [risos] e existe uma perseguição muito grande nesse governo. São pessoas que já firmamos um compromisso, mas que em breve estarão se manifestando. Não vou prejudicá-los”, diz.

Além do membro do governo, Petecão afirma que empresários ligados ao Governo do Estado podem reforçar sua chapa. “Tem alguns empresários também. E, como você sabe, queira ou não queira, tudo depende do Governo. Eles não podem se manifestar. E se nada disso der certo […] Tenho 32 vereadores doidinhos para serem deputados – mas não vou me comprometer com muita gente”, afirma.

Confira a entrevista na íntegra:

