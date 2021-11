“Queremos uma polícia forte e que combata o crime”: Policiais penais acampam em frente à Aleac

Com objetivo de pressionar o governo para flexibilização, policiais penais acampam nesta terça-feira (30), em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), além de 70 servidores terem entregado cargos de chefia no interior e na capital. De acordo com o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), Eden Azevedo, o que tiraria a categoria do acampamento seria o governo ser flexível com as pautas.

“O acampamento começou hoje após deliberação da Assembleia Geral e o que nos tiraria daqui é o governo ser flexível, dar atenção para nossas pautas: a lei orgânica com o nível superior, vencimento único e equiparação salarial com a polícia civil”, explica Azevedo.

Após o governo tirar o Projeto de Lei sobre a criação do Cargo de Policial Penal da Aleac, Eden afirma que a categoria ficou revoltada, mas que não querem embate com o governo, mas sim diálogo. “A gente recebeu como uma forma de que o governo está sendo inflexível e intransigente nas pautas da categoria, só queremos os nossos direitos e uma polícia penal forte que combate o crime organizado”, diz.