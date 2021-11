Rafael Ilha revela segredo por trás da morte de Gugu Liberato

Ele também afirmou que o meio artístico sabe o que aconteceu de verdade: “O mundo artístico sabe. Eu fui um dos primeiros caras a saber o que aconteceu mesmo. Conheço algumas pessoas da família dele. Uma hora a justiça chega”.

Ilha garantiu que o namoro de Gugu com Thiago Salvático não era um segredo. “Todo mundo sabia do caso dele com o Thiago Salvático. A família dele sabia. Todo mundo sabia que o Gugu era bissexual enquanto era vivo. Todo mundo sabia. Mas ninguém nunca soltou uma notinha dizendo que ele estava em não sei aonde com não sei quem”, garantiu.

Essa é a segunda vez que Rafael Ilha fala sobre o tema. Recentemente, ele disse que a versão contada pela família não é verdadeira. As revelações foram ao ar no podcast Inteligência Ltda.’, de Rogério Vilela.