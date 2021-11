Ratinho tem máscara derrubada, bomba é revelada e famosa flagra ele traindo a esposa: “Eu vi”

Ratinho, apresentador do SBT, está atualmente rodeado de polêmicas. Após se envolver em um barraco com Anitta, o radialista foi exposto com uma suposta traição sua esposa, aliás descubra quem é abaixo. Em suma, tudo aconteceu após ele soltar o verbo sobre o que realmente acha da carioca.

Sendo assim, Ratinho decidiu opinar sobre a tatuagem que a malandra fez na parte íntima. No entanto, o que o apresentador do SBT não esperava é que a musa fosse o responder a altura.

Anitta afirmou que o contratado de Silvio Santos, não tem moral para falar de ninguém, já que fez carreira e ganhou dinheiro fazendo teste de DNA na televisão. Mas engana-se quem acha que os dois foram as únicas pessoas envolvidas nessa história toda.

Contudo, a polêmica não para por aí! O motivo? Bom, a ex-BBB Ariadna decidiu se envolver, defendendo Anitta. Todavia, o que causou de verdade, foi ela ter exposto supostas traições de Ratinho. De acordo com ela, o apresentador frequentemente trai a mulher nos bastidores da emissora paulista. Mas, Ariadna deixou claro que não citaria nomes.

“Anitta, falou o cara bem casado que quando acaba a gravação do programa leva umas e outras e se tranca no camarim”, afirmou Ariadna. “Só não posso falar nome… mas eu vi, eu tava lá”, disparou a modelo. Vale lembrar que não é a primeira vez que Ari sai em defesa de Anitta. Recentemente, em uma briga com Lary Bottino, a mulher expôs a ex-peoa.

Web detona Ratinho

Todavia, Ratinho foi detonado pela web. Tomando partido em defesa de Anitta, muitos falaram que o apresentador não pode falar nada de ninguém. Além disso, alegaram que ele é extremamente machista em sua fala.

“Ratinho deveria cuidar do próprio umbigo invés de cuidar da vida dos outros”, disse um. “Anitta precisa de paciência para lidar com essas coisas hein”, disparou outro.

Escândalo

No último sábado (20), Ratinho se envolveu em escândalo após ser acusado de ter traído a esposa. A acusação partiu de Ariadna Arantes, ex-BBB11 e No Limite 5, realitys da Globo.

Todavia, o barraco iniciou quando o comunicador alfinetou Anita às câmeras e declarou que a famosa não pode tudo e está extrapolando os limites.

“Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo”, detonou. “Foi lá fazer uma tatuagem no ‘furico’. Achar que aquilo é bonito?”, massacrou ainda o apresentador.

Revoltada, a cantora ‘não engoliu calada’ e fez questão de se defender ao ficar por dentro do assunto. “Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV”, disse ela nas redes sociais.

Dessa forma, a ex-global ficou do lado da cantora e acusou o contratado do SBT de se envolver com outra nos bastidores de sua atração.

“Falou o cara bem casado que quando acaba a gravação do programa leva umas e outras e se tranca no camarim”, declarou Ariadna. O posicionamento da ex´Globo se deu logo após o escândalo ganhar forma.

Com uma vida pessoal longe dos holofotes, Ratinho costuma preservar a imagem dos familiares e dificilmente fala sobre. Mas, para quem não sabe, o comunicador vive uma relação de anos com Solange Martinez.

Os dois se casaram em 1981, e do longo relacionamento nasceu os três filhos do casal, Ratinho Júnior, Gabriel Massa e Rafael Massa.

Em um raro momento onde surge ao lado da amada nas redes sociais, o apresentador divulgou fotos atracado com ela e posteriormente se declarou.

“Minha parceria de todas as estações”, escreveu ele na legenda da publicação. Em suma, uma das fotos mostra o casal em um dia ensolarado na praia, e a outra um local coberto por neve e gelo.