Repórter do Mais Você se descontrola ao vivo, solta palavrão e deixa Ana Maria Braga em choque

Ana Maria Braga, que é famosa por sempre cometer gafes, ficou surpresa no Mais Você, da Globo, na manhã de hoje (26). Sendo assim, a apresentadora ficou em uma situação difícil ao comentar com Mateus Luz sobre o alho para preparar diferentes pratos. Desse modo, direto do Mercado Municipal de São Paulo, o jornalista mostrou diferentes tipos nacionais e importados.

No entanto, o profissional acabou se descuidando e quase soltou um palavrão em rede nacional. “Tem muito alho aí, Mateus?”, indagou Ana Maria. Em seguida, o repórter do “Mais Você” respondeu: “Tem alho pra cara… [caramba]”, se corrigindo de forma rápida. Entretanto, a veterana notou o deslize do contratado e se divertiu no estúdio. “Foi quase”, falou, rindo de si mesmo.

Ana Maria Braga passa por situação tensa no Mais Você, da Globo

Dessa forma, o tema da conversa seguiu logo para outro foco e solicitou que o profissional mostrasse uma bancada cheia de alho. Além disso, esse não foi o único momento diferente hoje. Afinal, durante o quadro de culinária, houve a preparação de uma rabada menos gordurosa. Desse modo, todo o passo a passo teve sua exibição.

No momento da degustação, porém, Ana Maria Braga, que já revoltou no camarim, indagou a Louro José, se este já havia comido rabo. “Se você nunca comeu rabo, não sabe o que está perdendo”, revelou. Notando que havia feito uma piada de duplo sentido, a apresentadora se divertiu no momento e passou a vez para o assistente do palco, que confirmou: “Se nunca comeu, precisa comer”.

Os internautas foram a loucura nas redes sociais: “Ana Maria Braga muito solta em seus programas, melhor apresentadora.”. Em seguida, outro destacou a saudade que sente do Louro José: “Amo o Louro José, saudades dele comentando ao vivo”.