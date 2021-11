Resenha em casa: show de Cleber e Cauan e John Amplificado reúne multidão no AC; veja fotos

Siga meu perfil no Instagram e acompanhe tudo que rola nos melhores eventos do Acre: @jamespequeno

A dupla de cantores sertanejos Cleber e Cauan retornaram ao Acre com mega show no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, neste domingo (31). Reunindo uma multidão de acreanos, os vocalistas cantaram seus maiores sucessos. Dividindo a festa com a dupla John Amplificado que também fez seu show na capital acreana. O evento ‘Resenha em Casa’ teve cobertura exclusiva do nosso parceiro, o colunista e fotógrafo James Pequeno . Confira os cliques!

